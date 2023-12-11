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Giriş Tarihi: 12.12.2023 00:23

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan kadro dışı açıklaması

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal’dan kadro dışı açıklaması

Beşiktaş Kulübü tarafından kadro dışı bırakıldığı açıklanan Rachid Ghezzal, alınan kararın keyfi ve politik olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan siyah-beyazlı futbolcu, alınan kararın kendisini derinden yaraladığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum."

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Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'dan kadro dışı açıklaması
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