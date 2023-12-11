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Giriş Tarihi: 12.12.2023 01:46

Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu

Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi. Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.

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Halil Umut Meler, kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu
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