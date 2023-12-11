İnfluencer Fati Jamali, Hakim Ziyech’ten özür diledi

İnfluencer Jamali, bu hafta yaptığı bir canlı yayında Hakim Ziyech ile İstanbul'da tatsız bir görüşme yaptığını söyledi. Bir gezi kapsamında İstanbul'a gittiğini söyleyen Fati Jamali, Ziyech ile görüşmesinde Faslı futbolcunun umursamaz tavrı ile karşılaştığını iddia etti. Jamali, ayrıca Ziyech'i karşılaştığı en kibirli insan olarak tanımladı.

ZIYECH'TEN PAYLAŞIM GELDİ

Bu açıklamanın ardından Ziyech'ten bir paylaşım geldi. Faslı futbolcu, sosyal medyadan Amerikan futbolu koçu Deion Luwynn Sander'ın kısa bir videosunu paylaştı.



Ziyech'in paylaşımında ise, "Hakkımdaki düşüncelerini önemsediğimi nereden çıkardın? Senin benim hakkımdaki görüşün, benim kendim hakkımdaki görüşümle hiçbir şekilde örtüşmüyor. Beni siz yaratmadınız, bu yüzden beni asla kıramazsınız. Beni yaratan Tanrı'dır. Bu yüzden benim için yapabileceğin hiçbir şey yok" sözleri yer aldı.

ÖZÜR DİLEDİ

Hakim Ziyech'in bu paylaşımına destek mesajları gelirken, Jamali bu hikayesini anlattığı için pişman olduğunu söyledi ve Ziyech'ten özür diledi.