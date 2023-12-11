Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 01:31 Son Güncelleme: 12.12.2023 01:54

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...

Son dakika haberleri... TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki tüm maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Başkan Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulunun Levent'te yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapıldığına vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira! Türkiye'yi katil İsrail güçleri bir tuttu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA