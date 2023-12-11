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Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:16 Son Güncelleme: 11.12.2023 14:36

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın acı günü

AA
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın acı günü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Bordo-Mavili kulübün eski futbolcusu olan dayısı Coşkun Şahinkaya hayatını kaybetti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bordo-mavili takımın eski futbolcularından ve eski yöneticilerinden Coşkun Şahinkaya'nın vefat ettiği belirtilerek, "Coşkun Şahinkaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzon'da 1 Ocak 1942'de doğan Coşkun Şahinkaya ilk olarak İdmangücü forması giymeye başladı ve ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

Trabzonspor'un kurulmasının ardından Şahinkaya, bordo-mavili takımda üç sezon forma giydi. Aynı zamanda takımın ilk kaptanlarından olan Şahinkaya, Genç ve Ordu Milli Takım formalarını da terletti. Coşkun Şahinkaya futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın acı günü
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