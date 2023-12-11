Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 11.12.2023 15:34

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve 5'e 2'nin ardından çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra 13 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İsrail kaybetti
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Başkan Erdoğan'dan su çağrısı! Tedbirlerle israfın önüne geçelim!
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA