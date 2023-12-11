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Giriş Tarihi: 11.12.2023 14:07

Zlatan Ibrahimovic, Milan'a hoca olarak dönüyor

Zlatan Ibrahimovic, Milan’a hoca olarak dönüyor

Temmuz 2023'te futbola veda eden İsveçli efsane futbolcu Zlatan Ibrahimovic için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 42 yaşındaki eski golcü teknik direktör olarak Milan'a geri dönebilir.

Muhteşem futbol kariyerini Temmuz 2023'te sona erdiren Zlatan Ibrahimovic için İtalyan La Reppublica ilginç bir iddiada bulundu.

Habere göre, İtalya Serie A'da lider Inter'in dokuz puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçta sadece bir galibiyet alabilen Milan'da Stefan Pioli ile yakın zamanda yollar ayrılabilir.

Bu durumda göreve ise Zlatan Ibrahimovic'in getirilebileceği iddia edildi. İsveçli efsanenin teknik direktörlüğün yanı sıra, başkan danışmanı ya da sportif direktör olarak da eski kulübüne dönebileceği belirtildi.

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Zlatan Ibrahimovic, Milan'a hoca olarak dönüyor
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