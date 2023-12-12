Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz
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Başkan Erdoğan, “Spor, barış ve kardeşlik demektir. Şiddetin, Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor, Adalet ve İçişleri Bakanları da “Olayın takipçisiyiz” dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumlular gözaltına alındı. “Yargının gereken yaptırımlara karar vereceğinden şüphe olmasın” mesajı aktarıldı
Başkent'te yaşanan talihsiz olay sonrası Devletin en üst makamları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıyı kınadığını ve Halil Umut Meler'e geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin, Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de olayı kınadığını açıklarken, gerekenin yapılacağını vurguladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasayaaykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiğikamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından6222 S.Y. 17-1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığı, eylemleri tespit edilenK.Ç. ve Ş.Y.Ş.'nin gözaltına alındığı, hastanede bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da gözaltına alınması talimatı verildiği açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğindenhiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.