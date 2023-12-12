Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz
Giriş Tarihi: 12.12.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan, “Spor, barış ve kardeşlik demektir. Şiddetin, Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor, Adalet ve İçişleri Bakanları da “Olayın takipçisiyiz” dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, sorumlular gözaltına alındı. “Yargının gereken yaptırımlara karar vereceğinden şüphe olmasın” mesajı aktarıldı

Başkent'te yaşanan talihsiz olay sonrası Devletin en üst makamları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıyı kınadığını ve Halil Umut Meler'e geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin, Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de olayı kınadığını açıklarken, gerekenin yapılacağını vurguladı.




SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17-1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığı, eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş.'nin gözaltına alındığı, hastanede bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da gözaltına alınması talimatı verildiği açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıklandı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA