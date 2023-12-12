Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler’e yapılan saldırıyı sert sözlerle kınadı: Şiddete asla izin vermeyeceğiz

Başkent'te yaşanan talihsiz olay sonrası Devletin en üst makamları harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saldırıyı kınadığını ve Halil Umut Meler'e geçmiş olsun temennisinde bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin, Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de olayı kınadığını açıklarken, gerekenin yapılacağını vurguladı.Olayla ilgili tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkındaAnkara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldığı,hastanede bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da gözaltına alınması talimatı verildiği açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkındadedi.