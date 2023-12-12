Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu çılgına döndü! Flaş istifa iddiası...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:09

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Flaş istifa iddiası...

Emre Belözoğlu çılgına döndü! Flaş istifa iddiası...

Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler, skandal bir saldırıya uğradı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun adeta çıldırdığı görüntüler ekrana yansırken, istifa iddiası gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, yumruklu saldırıya uğradı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun adeta çıldırdığı görüntüler de ortaya çıktı.

ÇILGINA DÖNDÜ, PALUT SAKİNLEŞTİRDİ

Maçın bitiminin ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hararetli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

HALİL UMUT MELER'E SKANDAL SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Özel mi, ABD’li Sanders mi solcu?
Petrol denizi
Virüs uyarısı
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu çılgına döndü! Flaş istifa iddiası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA