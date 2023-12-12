Emre Belözoğlu çılgına döndü! Flaş istifa iddiası...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, yumruklu saldırıya uğradı.



Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun adeta çıldırdığı görüntüler de ortaya çıktı.

ÇILGINA DÖNDÜ, PALUT SAKİNLEŞTİRDİ

Maçın bitiminin ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun hakem Halil Umut Meler'i işaret ederek hararetli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

HALİL UMUT MELER'E SKANDAL SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, maçın bitiş düdüğünün ardından saldırıya uğradı.