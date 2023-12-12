Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırmıştı

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Başkan Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunurken teknik direktör Hikmet Karaman'dan açıklama geldi.

Deneyimli teknik adam, Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu belirterek "O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı. 63 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 4 farklı dönemde ve son olarak 2020-2021 sezonunda Başkent ekibini çalıştırmıştı.