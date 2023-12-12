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Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:49

Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırmıştı

Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırmıştı

Bir dönem Ankaragücü'nü çalıştıran Hikmet Karaman, Halil Umut Meler'e yumruk atan sarı-lacivertli ekibin Başkanı Faruk Koca'nın kendisine de saldırdığını açıkladı.

Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Başkan Faruk Koca, Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunurken teknik direktör Hikmet Karaman'dan açıklama geldi.

Deneyimli teknik adam, Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu belirterek "O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı. 63 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 4 farklı dönemde ve son olarak 2020-2021 sezonunda Başkent ekibini çalıştırmıştı.

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Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırmıştı
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