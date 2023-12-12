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Giriş Tarihi: 12.12.2023 14:11

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3 bakanla görüşme gerçekleştirecek

İHA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3 bakanla görüşme gerçekleştirecek

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara'da tedavi gören hakem Halil Umut Meler'i ziyaretinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki yöneticiler, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Başkan Büyükekşi ve yönetim kurulu, ziyaretin ardından bugün Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek.

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3 bakanla görüşme gerçekleştirecek
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