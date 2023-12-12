TFF’den flaş karar: Ligler süresiz ertelendi

Olağanüstü toplantı yapan TFF’de Başkan Mehmet Büyükekşi, “Tüm liglerdeki maçları süresiz erteledik. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi
Türkiye Futbol Federasyonu, dün olayın ardından Levent'te olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kendini bilmez caniler tarafından, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Bualçak saldırıyı yapanlar, sadece HalilUmut Meler'e değil, Türk futbolunun tümpaydaşlarına yapmıştır" diye konuştu. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkesin, bu suçun ortağı olduğunu da vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:
ARTIK 'YETER' DİYORUZ
"Yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler ve hakem yorumcuları, hakemleri hedef gösteren herkes bu alçak saldırıdan sorumludur. 'Artık yeter' diyoruz. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekildecezalandırılacaktır."