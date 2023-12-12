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Giriş Tarihi: 12.12.2023

TFF’den flaş karar: Ligler süresiz ertelendi

TFF’den flaş karar: Ligler süresiz ertelendi

Olağanüstü toplantı yapan TFF’de Başkan Mehmet Büyükekşi, “Tüm liglerdeki maçları süresiz erteledik. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, tüm suçlular en ağır şekilde cezalandırılacaktır” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün olayın ardından Levent'te olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kendini bilmez caniler tarafından, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Bu alçak saldırıyı yapanlar, sadece Halil Umut Meler'e değil, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapmıştır" diye konuştu. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkesin, bu suçun ortağı olduğunu da vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

ARTIK 'YETER' DİYORUZ
"Yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler ve hakem yorumcuları, hakemleri hedef gösteren herkes bu alçak saldırıdan sorumludur. 'Artık yeter' diyoruz. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

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TFF’den flaş karar: Ligler süresiz ertelendi
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