TFF’den flaş karar: Ligler süresiz ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün olayın ardından Levent'te olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kendini bilmez caniler tarafından, FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uzun bir toplantı gerçekleştirdik.diye konuştu. Hakemlere yönelik suça teşvik eden herkesin, bu suçun ortağı olduğunu da vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:"Yöneticiler, futbolcular, teknik direktörler ve hakem yorumcuları, hakemleri hedef gösteren herkes bu alçak saldırıdan sorumludur. 'Artık yeter' diyoruz. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.