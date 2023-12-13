Faruk Koca istifa etti

Kamu görevlisini, yerinegetirdiği kamu görevinedeniyle spor alanındakırık oluşacak şekildeyaralamak suçundan tutuklananA.Gücü Başkanı FarukKoca'nın yaptığı savunmaortaya çıktı. İşte o sözler:"Üzerime atılı suçlamayıkesinlikle kabul etmiyorum.Hakemin verdiği yanlış kararlarve tahrik edici davranışlarındandolayı bu olaygelişmiştir. Benim amacımhakeme sözlü tepki gösteripyüzüne tükürmekti, yüzünebir tokat attım. Benimatmış olduğum tokat kırığasebebiyet vermez. Benimatmış olduğum tokattan sonrahakem yaklaşık 5-10 saniyeayakta durdu, daha sonrakendisini yere attı. Kalprahatsızlığım bulunmasısebebi ile de beni olay yerindenhemen uzaklaştırdılar.Ben bunun dışında gerçekleşenhiçbir olaydan haberdardeğilim. Söyleyeceklerim bukadar."