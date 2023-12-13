Faruk Koca istifa etti

KamuA.Gücü Başkanı FarukKoca'nın yaptığı savunmaortaya çıktı. İşte o sözler:Hakemin verdiği yanlış kararlarve tahrik edici davranışlarındandolayı bu olaygelişmiştir.yüzünebir tokat attım.Benimatmış olduğum tokattan sonrahakem yaklaşık 5-10 saniyeayakta durdu, daha sonrakendisini yere attı.Ben bunun dışında gerçekleşenhiçbir olaydan haberdardeğilim. Söyleyeceklerim bukadar."