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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Faruk Koca istifa etti

Halit TURAN Halit TURAN
Faruk Koca istifa etti
'Tükürecektim tokat attım!'

Kamu görevlisini, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanan A.Gücü Başkanı Faruk Koca'nın yaptığı savunma ortaya çıktı. İşte o sözler: "Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti, yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadar."

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Faruk Koca istifa etti
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