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Giriş Tarihi: 13.12.2023

‘Herkes itidalli olsun’

‘Herkes itidalli olsun’

Özbek: “Şok geçirdim. Nereye gidiyoruz belli değil. Türk futboluna itidal tavsiye ediyorum.”

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı sert bir dille eleştiren Özbek, "Ligin başından beri taraftarlarımıza, seyircilerimize hep itidal tavsiye ediyoruz. G.Saray olarak kınıyoruz. Şok geçirdim. Başkan ve yanındaki arkadaşları bir hakeme niye böyle saldırılar? Anlamak mümkün değil. Bundan sonraki süreçte ligler tatil edildi ama TFF ile beraber Kulüpler Birliği, bütün kulüpler bir araya gelerek bunun bir şekilde sonlanması, bundan sonraki dönemde bu olayların gelişmemesi için elimizden geleni yapacağız. Ben Türk futboluna tekrar itidal tavsiye ediyorum. Nereye gidiyoruz belli değil" diye konuştu.

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‘Herkes itidalli olsun’
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