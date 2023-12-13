Infantino: Futbolda şiddete yer yoktur

IFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Infantino, olayın kabul edilemez olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur.İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum."