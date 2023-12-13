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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Infantino: Futbolda şiddete yer yoktur

Infantino: Futbolda şiddete yer yoktur
FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Başkan Infantino, olayın kabul edilemez olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: "Saha içi veya dışında, futbolda, şiddete yer yoktur. Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlar, kabul edilemez. Bu tür eylemlerin, sporda ve toplumda yeri yoktur. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve teknik ekibin güvenliği sağlanmalı ve onların bu oyundan keyif alması sağlanmalıdır. İlgili makamlara, bunun bu şekilde uygulanmasını ve bu görevlilere her düzeyde saygı duyulmasını sağlamaları için çağrıda bulunuyorum."

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Infantino: Futbolda şiddete yer yoktur
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