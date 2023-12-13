Radikal karar alınmazsa yabancı hakem gelsin!

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Süper Lig maçının bitiş düdüğü ile Türk futbol tarihinde yaşanmamış sahneler ortaya çıktı.hakem camiasını birleştirdi.olarak, meslektaşlarına destek için dün sabah soluğu Ankara'da alan hakemlerin olayın ilk anından itibaren yaşadıklarını öğrenmeye çalıştık.hakemlerin açıklamalarının özeti şöyleydi: "Bu üzücü olay sonrası ilk olarak maçlara çıkmama kararı aldık.Alınacak kararları bekleyeceğiz.Biz alınacak kararlar ve cezaları bekleyeceğiz, ondan sonraANKARA'DA bulunan hakemler, destek için hastaneye gittiğinde Meler, olayın şoku ve aldığı darbelerin üzüntüsüyle mesleği bırakacağını söyledi. Arkadaşlarının moral motivasyonunun yanında, "Bırakması gereken kişi sen değilsin, sana bunu yapanlar. Onlara istediklerini verme, biz sonuna kadar senin yanındayız" sözleri sonrası, düşüncesi yumuşadı. 10 gün önce baba olan 37 yaşındaki hakem, "Şu an tek düşüncem, İzmir'e gitmek ve ailemi görmek. Onların yanında olmak istiyorum, sonrasına bakarız" dedidarbe ile göz çevresinde kanama ve çatlak oluşan, kafa travması nedeniyle hastanede kontrol altında tutulan"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile banadedi. Bana hitabendedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikâyetçiyim.Söyleyeceklerim bundan ibarettir."Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Gücü Başkanı Faruk Koca ile birlikteile görüntü analizlerinden sahaya girdikleri ancak hakem Meler'e yönelik eylemleri bulunmayanDiğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.vesuçlarından tutuklanan üç kişinin hapis cezası yarı oranda artırılacak.DİLHAN DUMANOĞLU