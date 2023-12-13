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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Radikal karar alınmazsa yabancı hakem gelsin!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Radikal karar alınmazsa yabancı hakem gelsin!

Halil Umut Meler’in yaşadığı olay sonrası maçlara çıkmama kararı alan hakemlerin ortak düşüncesi, “Bu sadece ona değil, hepimize yapılmıştır. Radikal karar yoksa biz de yokuz. Yabancı hakem getirsinler. Maçları onlar yönetsin” oldu

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Süper Lig maçının bitiş düdüğü ile Türk futbol tarihinde yaşanmamış sahneler ortaya çıktı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın orta hakemi Halil Umut Meler'e attığı yumruk, hakem camiasını birleştirdi. SABAH SPOR olarak, meslektaşlarına destek için dün sabah soluğu Ankara'da alan hakemlerin olayın ilk anından itibaren yaşadıklarını öğrenmeye çalıştık. Sözlerine çok üzgün olduklarını belirterek başlayan hakemlerin açıklamalarının özeti şöyleydi: "Bu üzücü olay sonrası ilk olarak maçlara çıkmama kararı aldık. Bu hareket sadece ona değil hepimize yapılmıştır. Alınacak kararları bekleyeceğiz. Radikal kararlar yoksa biz de yokuz. Gerekirse yabancı hakem getirsinler, onlar yönetsin. Biz alınacak kararlar ve cezaları bekleyeceğiz, ondan sonra hep birlikte hakem camiası olarak değerlendirmemizi yapacağız."



BIRAKTI AMA VAZGEÇİRİLDİ
ANKARA'DA bulunan hakemler, destek için hastaneye gittiğinde Meler, olayın şoku ve aldığı darbelerin üzüntüsüyle mesleği bırakacağını söyledi. Arkadaşlarının moral motivasyonunun yanında, "Bırakması gereken kişi sen değilsin, sana bunu yapanlar. Onlara istediklerini verme, biz sonuna kadar senin yanındayız" sözleri sonrası, düşüncesi yumuşadı. 10 gün önce baba olan 37 yaşındaki hakem, "Şu an tek düşüncem, İzmir'e gitmek ve ailemi görmek. Onların yanında olmak istiyorum, sonrasına bakarız" dedi



'SİZİ BİTİRECEĞİM!'
ALDIĞI darbe ile göz çevresinde kanama ve çatlak oluşan, kafa travması nedeniyle hastanede kontrol altında tutulan Halil Umut Meler polise verdiği ifadesinde şunları anlattı: "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan şikâyetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

ALINACAK CEZA YARI ORANDA ARTIRILACAK
ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Gücü Başkanı Faruk Koca ile birlikte hakem Meler'e tekme atan K.Ç., Ş.Y.Ş. ile görüntü analizlerinden sahaya girdikleri ancak hakem Meler'e yönelik eylemleri bulunmayan R.K., Ö.O.Ü, V.D. gözaltına alındı. Faruk Koca, Ş.Y.Ş. ve K.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından tutuklanan üç kişinin hapis cezası yarı oranda artırılacak.
DİLHAN DUMANOĞLU

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Radikal karar alınmazsa yabancı hakem gelsin!
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