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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:32 Son Güncelleme: 13.12.2023 11:22

Son dakika haberi: Halil Umut Meler, hastaneden taburcu edildi

Son dakika haberi: Halil Umut Meler, hastaneden taburcu edildi

Son dakika haberi: Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası başkent ekibinin başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk atmıştı. Hastanede 1 gün kalan Halil Umut Meler, taburcu edildi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, bu sabah yapılan son kontrollerinin ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Basın mensuplarına açıklama yapmayan Meler, aracına binmeden basın mensuplarına teşekkür ederek, el salladı. Özel araçla İzmir'e doğru yola çıkan Meler'e eski hakem Yunus Yıldırım eşlik etti. Taburcu olmadan önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) bilgi veren Meler, süreci takip eden tüm basın mensuplarından özür dilediğini ama yaşanan süreçle ilgili kendini toparladıktan sonra açıklama yapacağını söyledi.

YÖRÜBULUT: GÖZÜNDEKİ ŞİŞLİK DIŞINDA HERHANGİ BİR SORUNU KALMADI

Meler'in taburcu olmasının ardından sağlık durumuna ilişkin bilgiler veren Dr. Mehmet Yörübulut, "Herkese geçmiş olsun. Hocamızı iyilik hali ile taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki ufak şişlik dışında herhangi bir sorunu kalmadı. Hocamıza bundan sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyorum. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece eski bir fıtığı vardı. Tedbir amaçlı boyunluğunu taktık. Kırık da zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı. Onun dışında başka bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

İşte ilk görüntüsü...

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Son dakika haberi: Halil Umut Meler, hastaneden taburcu edildi
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