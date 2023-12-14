Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: "Disiplin dışı davranışım olmadı"
Giriş Tarihi: 14.12.2023 21:19

Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: "Disiplin dışı davranışım olmadı"

AA
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: Disiplin dışı davranışım olmadı

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden Vincent Aboubakar, saç ektirdiği için son maçlarda oynamadığına yönelik iddiaları yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan golcü oyuncu, bu sezon saçlarıyla ilgili herhangi bir işlem yaptırmadığını belirterek, "Bu saçma iddialara artık son verelim. Geçen sezon bittikten sonra, bu sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yaptırdım. Kulüpteki hiç kimseyle bu sezon hiçbir tartışmam veya disiplin dışı davranışım olmadı. Bu sezon şimdiye kadar 11 gol attım, 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Kontratlı olduğum her dakika boyunca tüm eforumu ve konsantrasyonumu verdim. Kulüp durumu yeniden değerlendirdi ve bana dönüşüm için e-mail gönderdi. Lütfen hukuki süreç doğuracak bu yalan iddiaları bırakın ve işimi yapayım." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"
SON DAKİKA HABERİ | Kafes-18 operasyonunda flaş gelişme! Yeşilçam’ın tanınmış ismine uzandı: Gözaltına alındı
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin: Erdoğan Gazze'de öncü rol üstleniyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rusya’dan nükleer teklifi…
Şehit annesinden Özgür Özel’e tepki! "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar..."
Son dakika: Akşener'e bir şok daha! İyi Parti'de Ece Güner de istifa etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar: "Disiplin dışı davranışım olmadı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA