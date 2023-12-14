Kazan ve sağlama al

Galatasaray'ın Kopenhag'a kaybetmesiyle puan alamayan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 35.600 puanla 9. basamakta bulunuyor. Yer aldığımız konumu koruma açısından Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın bugün Konferans Ligi'nde oynayacağı maçlarda elde edeceği sonuçlar büyük önem arz ediyor. İki takım da galibiyetle ayrılmasının yanı sıra sarı-lacivertliler, grup liderliğinde 2, ikincilikte ekstra 1 puan aldığında Türkiye (35.600), yerini iyice perçinleme şansına erişecek. Hem Belçika (43.800) ile puan farkının erimesi sağlanırken hem de arkamızdaki İskoçya (33.650) ile İsviçre'nin (31.775) bize ileriki turlarda yetişme ihtimali zayıflayacak.