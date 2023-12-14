SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Bundan sonra Angelino’ya forma yok

OCAK AYINDA TAKIMA YENİ TRANSFER GELECEK

Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa, Angelino'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak.