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Giriş Tarihi: 14.12.2023 09:19

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Bundan sonra Angelino'ya forma yok

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Bundan sonra Angelino’ya forma yok

Galatasaray'da şu ana kadar 19 maçta ter döken ve bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Angelino, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro’luk zorunlu madde nedeniyle bundan sonra oynayamayacak.

Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi. Büyük bir beklentiyle transfer edilen İspanyol sol bek, hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi. Sarıkırmızılı formayı 19 kez giyen tecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak.

OCAK AYINDA TAKIMA YENİ TRANSFER GELECEK
Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor. Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa, Angelino'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu bölgeye iyi bir takviye yapılacak.

1475 DAKİKADA 1 GOL, 1 ASİSTLİK KATKI VERDİ
Sol bek sorununa çözüm olarak transfer edilen Angelino performansıyla, Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı. Kopenhag'da yenen golde de kademe hatası yaparak son şansını da kulllanamayan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta görev yaptı. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Bundan sonra Angelino'ya forma yok
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