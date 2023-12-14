Son dakika: PFDK kararları açıklandı! İşte eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın cezası...

Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini kaydetti. MKE Ankaragücü ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle 200 bin lira ile cezalandırıldı.