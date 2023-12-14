SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına, Avrupa’da oyuncu avında

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle topa hakimiyeti yüksek olan, hızlı oyunu tercih eden ve takıma direkt katkı yapabilecek isimleri kadrosuna katmak istiyor. Yapılan bu planlama doğrultusunda ise scout ekibi, Avrupa'nın birçok yerinde oyuncu izleme ve tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Polonya, Danimarka ve Portekiz gibi ülkelerde izlemeler yapan scout ekibinin bu kez Fransa, Rusya ve İngiltere'ye yöneldiği öğrenildi. Yaklaşık 1 haftadır yurt dışında bulunan scout ekibi yetkililerinin, belirlenen isimleri teknik ekiple paylaşacağı ve hazırlanacak ortak rapor doğrultusunda transfere son şeklin verileceği ifade edildi.