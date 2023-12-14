Spordan ömür boyu men!

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla başlayan olayların cezası bugün kesilecek. TFF Hukuk Müşavirliği, eski başkantalimatlara aykırı hareket, tehdit, saldırı, saha olayları gibi nedenlerle PFDK'ya sevk etmişti.ve müsabakaya biletli giriş yaptığını açıkladı.Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Jose Fontelas Gomes, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF'ye bir mektup yolladı. Liglerin 19 Aralık'ta tekrar başlatılması kararından önce gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de lig maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını göz önünde bulundurarak,Hakemliği güçlendirmek ve korumak için hep birlikte çalışmalı, herkes için güvenli ve adil bir ortamı teşvik etmeliyiz. Adil rekabet için hayati bir rol oynayan hakemlerin dürüstlüğü ve güvenliği bu şekilde tehlikeye atıldığında hepimiz endişe duymalıyız."