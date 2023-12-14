Spordan ömür boyu men!

Eski başkan Faruk Koca ile kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisinni cezası bugün belli olacak. Koca’nın en az 3 yıl hak mahrumiyeti alması bekleniyor. Bu süredeki ceza, otomatik olarak ömür boyuna dönüyor
Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla başlayan olayların cezası bugün kesilecek. TFF Hukuk Müşavirliği, eski başkan Faruk Koca, idareciler Gülsen Yılmaz,Cengiz Gökay, Cahit Şahin, YusufBuğra Tanık, Mulla Ali Çetin, kulüpgörevlileri Şahin Yunus Şahin, KenanÇelikkaya, Mücahid Osman Karabay,İsmail Develi, Burak Koca, HakanApaydın ve Ahmet Öztürk'ü talimatlara aykırı hareket, tehdit, saldırı, saha olayları gibi nedenlerle PFDK'ya sevk etmişti. Ankaragücü kulübü, PFDK sevklerindeadı geçen Şahin Yunus Şahin ve KenanÇelikkaya isimli şahısların kulüp personeliolmadığını ve müsabakaya biletli giriş yaptığını açıkladı. Koca'nın en az 3yıl hak mahrumiyeti cezası alması bekleniyor.Bu uzunlukta bir süreyle, cezaotomatik olarak ömür boyuna dönüyor.Aynı zamanda hiçbir spor kulübündeyöneticilik de yapamıyor.
Portekiz'den Türkhakemlere davet
Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Jose Fontelas Gomes, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF'ye bir mektup yolladı. Liglerin 19 Aralık'ta tekrar başlatılması kararından önce gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de lig maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını göz önünde bulundurarak, Türkhakemlerini desteklemek ve ritimlerininkorunmasını garanti altına almakamacıyla ligimizde hakemlik yapmaküzere uluslararası Türk hakemleregörev vermeye hazırız. Hakemliği güçlendirmek ve korumak için hep birlikte çalışmalı, herkes için güvenli ve adil bir ortamı teşvik etmeliyiz. Adil rekabet için hayati bir rol oynayan hakemlerin dürüstlüğü ve güvenliği bu şekilde tehlikeye atıldığında hepimiz endişe duymalıyız."