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Giriş Tarihi: 14.12.2023

Spordan ömür boyu men!

Spordan ömür boyu men!

Eski başkan Faruk Koca ile kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisinni cezası bugün belli olacak. Koca’nın en az 3 yıl hak mahrumiyeti alması bekleniyor. Bu süredeki ceza, otomatik olarak ömür boyuna dönüyor

Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla başlayan olayların cezası bugün kesilecek. TFF Hukuk Müşavirliği, eski başkan Faruk Koca, idareciler Gülsen Yılmaz, Cengiz Gökay, Cahit Şahin, Yusuf Buğra Tanık, Mulla Ali Çetin, kulüp görevlileri Şahin Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya, Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ü talimatlara aykırı hareket, tehdit, saldırı, saha olayları gibi nedenlerle PFDK'ya sevk etmişti. Ankaragücü kulübü, PFDK sevklerinde adı geçen Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve müsabakaya biletli giriş yaptığını açıkladı. Koca'nın en az 3 yıl hak mahrumiyeti cezası alması bekleniyor. Bu uzunlukta bir süreyle, ceza otomatik olarak ömür boyuna dönüyor. Aynı zamanda hiçbir spor kulübünde yöneticilik de yapamıyor.

Portekiz'den Türk hakemlere davet
Portekiz Futbol Federasyonu Hakem Komitesi Başkanı Jose Fontelas Gomes, Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası TFF'ye bir mektup yolladı. Liglerin 19 Aralık'ta tekrar başlatılması kararından önce gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de lig maçlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını göz önünde bulundurarak, Türk hakemlerini desteklemek ve ritimlerinin korunmasını garanti altına almak amacıyla ligimizde hakemlik yapmak üzere uluslararası Türk hakemlere görev vermeye hazırız. Hakemliği güçlendirmek ve korumak için hep birlikte çalışmalı, herkes için güvenli ve adil bir ortamı teşvik etmeliyiz. Adil rekabet için hayati bir rol oynayan hakemlerin dürüstlüğü ve güvenliği bu şekilde tehlikeye atıldığında hepimiz endişe duymalıyız."

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Spordan ömür boyu men!
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