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Giriş Tarihi: 14.12.2023 13:32

Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

DHA
Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30'da ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışmasıyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman taktik ağırlıklı çalışmayla sürdü.

Bugünkü antrenmanda; sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Orsic, sol baldır bölgesindeki kas yaralanması nedeniyle sakatlığı bulunan Göktan Gürpüz, boyun bölgesinde kas spazmı olan Fountas, sol uyluk ön adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması kayanlı sakatlık yaşayan Fernandes, sağ arka adale bölgesinde yaşadığı kas yaralanması buluan Nicolas Pepe ile üst solunun yolu enfeksiyonu yaşayan Onuachu, Vişça ile Enis Bardhi yer almadı.

Bordo-Mavili takım yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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