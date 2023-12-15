13 yıla kadar hapsi istendi

Ankaragücü-Ç. Rize maçının bitişi ile Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkinKişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından'nın 'Kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarındanhapis cezası veya adli para cezası, Osman Erkam Can'a da aynı suçlardanhapis istemiyle dava açıldı. Meler'in Adli Tıp Kurumu Raporu'nda,kaydedildi. Meler ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelikdediğini, kendisinetehdidinde bulunduğunu söyledi. Müsabakanın diğer hakemleriise ifadelerinde, Faruk Koca'nın, Meler'i yumruklamasından sonra tüm hakemlere yönelik 'sizi bitireceğim', Meler'e de 'seni öldüreceğim' dediğini belirtti.