İddianamede Koca’nın, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘yasak alanlara girme’ suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi
Ankaragücü-Ç. Rize maçının bitişi ile Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin yürütülensoruşturma tamamlandı.Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yılakadar, Şahin Yunus Şahin ileKenan Çelikkaya'nın 'Kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıl, 1 ay 15'er günekadar hapis cezası veya adli para cezası, Osman Erkam Can'a da aynı suçlardan 2 yıl 6 ayakadar hapis istemiyle dava açıldı. Meler'in Adli Tıp Kurumu Raporu'nda, başı, sol gözü,omurgasında ve sağ dizindehasar bulunduğu, oluşan kemikkırığının yaşam fonksiyonlarınıorta derecede etkilediği kaydedildi. Meler ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelik 'sizi bitireceğim' dediğini, kendisine 'seni öldüreceğim' tehdidinde bulunduğunu söyledi. Müsabakanın diğer hakemleri Mustafa Emre Eyisoy, KeremErsoy ve Ömer Tolga Güldibi ise ifadelerinde, Faruk Koca'nın, Meler'i yumruklamasından sonra tüm hakemlere yönelik 'sizi bitireceğim', Meler'e de 'seni öldüreceğim' dediğini belirtti.