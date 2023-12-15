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Giriş Tarihi: 15.12.2023

13 yıla kadar hapsi istendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
13 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Koca’nın, ‘kamu görevlisini kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘yasak alanlara girme’ suçlarından 13 yıla kadar hapsi istendi

Ankaragücü-Ç. Rize maçının bitişi ile Başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in darp edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Koca'nın 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından 13 yıla kadar, Şahin Yunus Şahin ile Kenan Çelikkaya'nın 'Kasten yaralama', 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıl, 1 ay 15'er güne kadar hapis cezası veya adli para cezası, Osman Erkam Can'a da aynı suçlardan 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Meler'in Adli Tıp Kurumu Raporu'nda, başı, sol gözü, omurgasında ve sağ dizinde hasar bulunduğu, oluşan kemik kırığının yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği kaydedildi. Meler ifadesinde Koca'nın darp ettikten sonra hakem arkadaşlarına ve kendisine yönelik 'sizi bitireceğim' dediğini, kendisine 'seni öldüreceğim' tehdidinde bulunduğunu söyledi. Müsabakanın diğer hakemleri Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy ve Ömer Tolga Güldibi ise ifadelerinde, Faruk Koca'nın, Meler'i yumruklamasından sonra tüm hakemlere yönelik 'sizi bitireceğim', Meler'e de 'seni öldüreceğim' dediğini belirtti.

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13 yıla kadar hapsi istendi
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