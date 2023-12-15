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Giriş Tarihi: 15.12.2023

A.Gücü Başkanı Faruk Koca ömür boyu men edildi

A.Gücü Başkanı Faruk Koca ömür boyu men edildi

Halil Umut Meler’e saha içinde yumruk atan eski A.Gücü Başkanı Faruk Koca, 5 yıl ceza aldı. Karar 3 yılı geçtiği için Koca, ömür boyu hiçbir kulübün yöneticisi olamayacak

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e saha içinde yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile diğer yöneticilere tarihi cezalar kesti. Kurul, AnkaragücüÇaykur Rize maçında Koca'nın, talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle 5 yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi. Koca, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 25/2. maddesi uyarınca yöneticilikten ömür boyu men edildi. Faruk Koca, bundan sonra süresiz olarak hiçbir kulübün yönetiminde görev alamayacak.

İKİ KULÜP GÖREVLİSİNE DE SÜRESİZ MEN
Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya da müsabaka hakemine yönelik saldırısı ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle yine ömür boyu men cezası aldı. Başkent ekibinin idarecilerinden Cahit Şahin'e 75 gün ve 140 bin TL, Yusuf Buğra Tanık'a ise 45 gün ve 210 bin TL ceza kesildi. Çıkan olaylardan dolayı Ankaragücü'ne ise 5 maç seyircisiz oynama ve 2 milyon lira ceza verildi. Başkent ekibi, Tahkim'den indirim gelmezse Hatayspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Sivas maçlarını boş tribünlere oynayacak. G.Saray maçında ise taraftarına kavuşacak.




6222'YE YENİ DÜZENLEME
Ankaragücü-Ç.Rizespor maçındaki olayları tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi (6222) kanununda düzenlemeye gideceklerini söyledi. Tunç, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda yasak fiillere ve şiddeti teşvik eden hususlarla ilgili olarak cezai yaptırımların artırılması; burada bir kısım yasaklara yönelik yaptırımlar hapis cezasını gerektiriyor, bir kısmı idari para cezasını, adli para cezasını gerektiren hususlar var. Tüm bunlarda özellikle bir değerlendirme yaparak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi kanunumuzda birtakım değişik ihtiyaçlar olduğunu da tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ
Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Koca, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilmişti. Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı. Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.

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A.Gücü Başkanı Faruk Koca ömür boyu men edildi
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