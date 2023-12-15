A.Gücü Başkanı Faruk Koca ömür boyu men edildi

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e saha içinde yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile diğer yöneticilere tarihi cezalar kesti. Kurul, AnkaragücüÇaykur Rize maçında Koca'nın,5 yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verdi. Koca, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 25/2. maddesi uyarınca yöneticilikten ömür boyu men edildi. Faruk Koca, bundan sonra süresiz olarak hiçbir kulübün yönetiminde görev alamayacak.arı-lacivertli kulübün görevlileriBaşkent ekibinin idarecilerinden Cahit Şahin'e 75 gün ve 140 bin TL, Yusuf Buğra Tanık'a ise 45 gün ve 210 bin TL ceza kesildi.Başkent ekibi, Tahkim'den indirim gelmezse Hatayspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Karagümrük ve Sivas maçlarını boş tribünlere oynayacak. G.Saray maçında ise taraftarına kavuşacak.Ankaragücü-Ç.Rizespor maçındaki olayları tasvip etmelerinin mümkün olmadığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi (6222) kanununda düzenlemeye gideceklerini söyledi. Tunç, "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuzda yasak fiillere ve şiddeti teşvik eden hususlarla ilgili olarak cezai yaptırımların artırılması; burada bir kısım yasaklara yönelik yaptırımlar hapis cezasını gerektiriyor, bir kısmı idari para cezasını, adli para cezasını gerektiren hususlar var. Tüm bunlarda özellikle bir değerlendirme yaparak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi kanunumuzda birtakım değişik ihtiyaçlar olduğunu da tespit ettik. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da biz taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.nkaragücü eski başkanı Faruk Koca, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Koca, 12 Kasım Salı günü yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında,Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Koca, avukatları aracılığıyla AK Parti üyeliğinden istifasını içeren dilekçeyi Parti Genel Merkezine ulaştırdı. Bu nedenle, MDK'nin Koca hakkında herhangi bir karar vermesine gerek kalmadı.