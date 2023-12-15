Devler Ligi’ne City ve Real damgası

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son kez mevcut formatla oynanan grup aşamasına Manchester City ve Real Madrid, performanslarıyla damga vurdu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, son şampiyon Manchester City ile kupayı tam 14 kez müzesine götüren Real Madrid, ortaya koyduğu performansla rakiplerine gözdağı verdi.Rakip fileleri 16 kez havalandıran İspanyol temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü.Turnuvada şampiyonlukünvanını korumak isteyenPep Guardiola'nın öğrencileri,18 gol attı, 7 gol yedi. Turnuvada1991 yılında şampiyonlukyaşayan Sırp temsilcisi Kızılyıldız,grup aşamasında aldığıaldığı 1 puanla en kötü performansaimza attı. ManchesterCity ve Leipzig'e iki maçta dayenilen Kızılyıldız, tek puanınısahasında Young Boys ile beraberekalarak aldı.Grup aşamasında Manchester City ve Real Madrid'in yanı Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan lider çıkan Bayern Münih, D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Real Sociedad ve Inter, E Grubu'nda da Atletico Madrid, 6 maçta da rakiplerine yenilmedi.