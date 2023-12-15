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Giriş Tarihi: 15.12.2023

Devler Ligi’ne City ve Real damgası

Devler Ligi’ne City ve Real damgası

Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City, 18 puanla son 16’ya kalırken 18 gol atıp 7 gol yedi. Ancelotti yönetimindeki Real Madrid de 16 kez fileleri havalandırdı, ağlarında 7 top gördü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son kez mevcut formatla oynanan grup aşamasına Manchester City ve Real Madrid, performanslarıyla damga vurdu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, son şampiyon Manchester City ile kupayı tam 14 kez müzesine götüren Real Madrid, ortaya koyduğu performansla rakiplerine gözdağı verdi. Napoli, Braga ve Union Berlin ile C Grubu'nda yer alan Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, tüm maçlarını kazanan iki takımdan biri oldu. Rakip fileleri 16 kez havalandıran İspanyol temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü.

EN KÖTÜ TAKIM KIZILYILDIZ
G Grubu'nda Leipzig, Young Boys ve Kızılyıldız ile mücadele eden Manchester City de 18 puanla son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Turnuvada şampiyonluk ünvanını korumak isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 18 gol attı, 7 gol yedi. Turnuvada 1991 yılında şampiyonluk yaşayan Sırp temsilcisi Kızılyıldız, grup aşamasında aldığı aldığı 1 puanla en kötü performansa imza attı. Manchester City ve Leipzig'e iki maçta da yenilen Kızılyıldız, tek puanını sahasında Young Boys ile berabere kalarak aldı.

6 TAKIMIN BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Grup aşamasında Manchester City ve Real Madrid'in yanı Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'ndan lider çıkan Bayern Münih, D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan Real Sociedad ve Inter, E Grubu'nda da Atletico Madrid, 6 maçta da rakiplerine yenilmedi.

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Devler Ligi’ne City ve Real damgası
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