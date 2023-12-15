Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FIFA, 2024'teki müsabakaları için 30 Nijeryalı hakemi onayladı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 17:49

FIFA, 2024'teki müsabakaları için 30 Nijeryalı hakemi onayladı

AA
FIFA, 2024’teki müsabakaları için 30 Nijeryalı hakemi onayladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2024'te yapılacak çeşitli uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakeme onay verdi.

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) Sözcüsü Ademola Olajire, yaptığı yazılı açıklamada, FIFA'nın gelecek yıl çeşitli uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakemi onayladığını belirtti.

Olajire, onaylananların 11 hakem, 11 yardımcı hakem, 4 plaj futbolu hakemi ve 4 futsal hakeminden oluştuğunu kaydetti.

Nijeryalı futbol yetkilileri, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) da dahil çeşitli uluslararası müsabakaları sık sık kaçırıyor.

Bu gelişme, AFCON için 85 kişilik resmi maç listesine hiçbir Nijeryalının girememesinden birkaç ay sonra yaşandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uğur Mumcu suikastında MOSSAD izi! 30 yıl sonra bomba iddia: İsrail'den gelen 5 kişi...
Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! Belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?
Hamas'tan dünyaya Gazze çağrısı: Tüm özgür insanlara seslenildi! 3 gün boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
SON DAKİKA | PKK elebaşı Karayılan'ın koruması öldürüldü
CHP’nin eş genel başkanı kim olacak?
Son dakika: PFDK kararları açıklandı! İşte eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası...
ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA, 2024'teki müsabakaları için 30 Nijeryalı hakemi onayladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA