Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manu rekoru tersten kırdı!
Giriş Tarihi: 15.12.2023

Manu rekoru tersten kırdı!

Manu rekoru tersten kırdı!
Manchester United, grup aşamasında kalesinde gördüğü gollerle rekor kırdı. Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın performansı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi haline geldiği Manchester United, 6 maçta yediği 15 golle turnuva tarihinde grup aşamasında en fazla gol yiyen İngiliz ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi'ne 24 kez katılan Manchester ekibi, 2005-2006 sezonunun ardından ikinci kez grubu son sırada tamamladı. Manchester United'ın gol yeme rekoru kırdığı turnuvada aynı kentin diğer takımı Manchester City, üst üste 8 maç kazanan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Hamas'tan dünyaya Gazze çağrısı: Tüm özgür insanlara seslenildi! 3 gün boyunca...
Son dakika: PFDK kararları açıklandı! İşte eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası...
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası açıklama: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
Son dakika haberi: Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı
Ersin Tatar duyurdu: KKTC'de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Manu rekoru tersten kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA