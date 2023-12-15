Manu rekoru tersten kırdı!

Manchester United, grup aşamasında kalesinde gördüğü gollerle rekor kırdı.Şampiyonlar Ligi'ne 24 kez katılan Manchester ekibi, 2005-2006 sezonunun ardından ikinci kez grubu son sırada tamamladı. Manchester United'ın gol yeme rekoru kırdığı turnuvada aynı kentin diğer takımı Manchester City, üst üste 8 maç kazanan ilk İngiliz takımı olarak tarihe geçti.