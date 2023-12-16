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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Hakemler son kararı verdi!

Hakemler son kararı verdi!
Halil Umut Meler'e saldırı olayı sonrası ligler ertelenmiş, daha sonra ise müsabakaların, önümüzdeki hafta içi tekrar oynanmaya başlayacağı açıklanmıştı. Hakemlerin artık maç yönetmeme yönünde bir karar aldığı da sosyal medyada iddia edilen konuların başında geliyordu. Ancak dün TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, noktayı koydu. Büyükekşi, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı" ifadelerini kullandı. Böylece bir belirsizlik daha ortadan kalkmış oldu. 19 Aralık Salı günü başlayacak Süper Lig mücadelelerinde hakemler, görevlerinin başında olacak.

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Hakemler son kararı verdi!
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