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Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:40 Son Güncelleme: 16.12.2023 16:08

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı: Kumpasın farkındayız

AA
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı: Kumpasın farkındayız

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı.

Ahmet İbanoğlu, AA'ya yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız. Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır."

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemlerin iddialarını yalanladı: Kumpasın farkındayız
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