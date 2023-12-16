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Giriş Tarihi: 16.12.2023

Şok! Oliveira 1 ay yok

Şok! Oliveira 1 ay yok

Isınmadan tesiste fitness yapan Portekizli orta sahanın göğüs kasında kopuk oluştu. 31 yaşındaki yıldız, 7 karşılaşmada forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sakatlığı ile sarsıldı. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, tesisteki fitness merkezinde ısınmadan bireysel kuvvet çalışması yaparken göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluştu. Tecrübeli futbolcunun ameliyat ihtimali de bulunurken, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aslan bu kritik süreçte ligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe (d), Konyaspor, Sivasspor (d) ve Kayserispor ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Kupa'da Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.

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Şok! Oliveira 1 ay yok
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