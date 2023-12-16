Şok! Oliveira 1 ay yok

Isınmadan tesiste fitness yapan Portekizli orta sahanın göğüs kasında kopuk oluştu. 31 yaşındaki yıldız, 7 karşılaşmada forma giyemeyecek
Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sakatlığı ile sarsıldı. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, tesistekifitness merkezinde ısınmadan bireysel kuvvetçalışması yaparken göğüs kasında (pectoralismajor) kopuk oluştu. Tecrübeli futbolcunun ameliyat ihtimali de bulunurken, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aslan bu kritik süreçteligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe(d), Konyaspor, Sivasspor (d) veKayserispor ile karşılaşacak. AyrıcaSüper Kupa'da Fenerbahçe, TürkiyeKupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarınıpaylaşacak.