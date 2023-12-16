SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira 1 ay yok

Sarı-Kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın sakatlığı ile sarsıldı. 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, tesisteki fitness merkezinde ısınmadan bireysel kuvvet çalışması yaparken göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluştu. Tecrübeli futbolcunun ameliyat ihtimali de bulunurken, 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Aslan bu kritik süreçte ligde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe (d), Konyaspor, Sivasspor (d) ve Kayserispor ile karşılaşacak. Ayrıca Süper Kupa'da Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak.

