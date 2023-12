Kocaelispor’da yürek yakan ölüm

Sporcu izlemek ve futbol akademilerini ziyaret etmek için gittiği Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, yaşam savaşını kaybetti. 15 gün önce gittiği Afrika ülkesinde futbol akademilerini ve spor tesislerini ziyaret eden 48 yaşındaki yöneticinin, orada başlayan kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikâyetleri Kocaeli'ne döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı. Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Can'ın ölüm haberi Kocaelispor camiasını yasa boğdu.