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Giriş Tarihi: 17.12.2023 22:44

Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı

AA
Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United ile 0-0 berabere kalarak liderlik koltuğunu Arsenal'e bıraktı.

Ligin 17. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele, başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Manchester United'da Diogo Dalot, 90+4. dakikada üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı.

Bu sonuçla Liverpool, 38 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. 39 puanlı Arsenal ise liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. Manchester United ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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Liverpool, Manchester United ile berabere kaldı
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