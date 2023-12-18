11 Ocak’a kadar Barış Alper

Angelino’ya artık forma vermeyecek olan Galatasaray’da yeni sol bek netleşti. Devre arası transferinde defansın soluna acil bir takviye bekleyen teknik direktör Okan Buruk, bu süre içinde 23 yaşındaki kanat oyuncusunu o bölgeye monte edecek
Yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık Galatasaray'da süre alamayacak. Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı. Ajax'ınilgilendiği tecrübeli oyuncuile yollarını ayırmayahazırlanansarı-kırmızılıyönetim, 11Ocak'ta başlayacakolan ara transfer dönemindeyerine takviye yapacak. Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.
2'Sİ FENERBAHÇE DERBİSİ, TOPLAM 4 MAÇ VAR
Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek. 11 Ocak'a kadar Galatasaray'ıSüper Lig'de Karagümrük, Fenerbahçe,Konyaspor maçları ve Fenerbahçe ileoynanacak TFF Süper Kupa bekliyor.İkisi derbi, bu dört karşılaşmada BarışAlper Yılmaz sol bekte görev yapacak.
AVRUPA'DA RAKİP BELLİ OLUYOR
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kuralar TSİ 15.00'te. Avrupa Ligi'ndegrubunu ikinci bitiren Freiburg (Almanya),Marsilya, Toulouse ve Rennes (Fransa),Sparta Prag (Çekya), Sporting (Portekiz),Roma (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan) play-offturunda temsilcimizin olası rakipleri. Bu 8 takımdan biriyle eşleşecek sarı-kırmızılılar, ilk maçı 15 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi play-off turuna kaldığı için 600 bin Euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray, son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon Euro kazanacak.
'ASLA DANS ETMEMBEN FUTBOL OYNARIM'
Mauro Icardi, takıma verilen bir günlük izni fırsat bildi ve eşi Wanda Nara'ya destek olmak için İtalya'ya gitti. 5 çocuğuyla birlikte özel uçakla Roma'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız, eşinin katıldığı dans programında konuşma yaptı. Kulüpten 1 gün izin aldığını söyleyen başarılı futbolcu, "Bunların Wanda için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ona sürpriz yapmaya geldik. Asla dans etmem, sadece futbol oynarım" dedi. Ayrıca eşinin lösemi hastalığıyla ilgili de konuşan İcardi, "Hastalığının ortaya çıkmasındansonra ilişkimizdedeğişen bir şey olmadı. Bizimiçin en önemli şey ailedir" diye konuştu.