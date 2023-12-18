11 Ocak’a kadar Barış Alper

Yaz başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Angelino artık Galatasaray'da süre alamayacak. Kopenhag deplasmanında 19. kez formayı giyen İspanyol sol bek, 20 maça bağlı 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı kaldı.Savunmanın solunda daha önce Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı'yı oynatan teknik direktör Okan Buruk, sol bek transferine kadar bu bölgede Barış Alper Yılmaz'ı kullanma kararı aldı.Antrenmanlarda 23 yaşındaki oyuncuya sol bek pozisyonunda işin savunma kısmında dikkat etmesi gerekenler tek tek detaylı olarak gösterilecek.Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ve Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kuralar TSİ 15.00'te.Bu 8 takımdan biriyle eşleşecek sarı-kırmızılılar, ilk maçı 15 Şubat'ta RAMS Park'ta, rövanşı ise 22 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi play-off turuna kaldığı için 600 bin Euro UEFA'dan bonus alan Galatasaray, son 16'ya adını yazdırırsa 1.2 milyon Euro kazanacak.Mauro Icardi, takıma verilen bir günlük izni fırsat bildi ve eşi Wanda Nara'ya destek olmak için İtalya'ya gitti. 5 çocuğuyla birlikte özel uçakla Roma'nın yolunu tutan Arjantinli yıldız, eşinin katıldığı dans programında konuşma yaptı. Kulüpten 1 gün izin aldığını söyleyen başarılı futbolcu, "Bunların Wanda için çok önemli olduğunu biliyoruz. Ona sürpriz yapmaya geldik. Asla dans etmem, sadece futbol oynarım" dedi. Ayrıca eşinin lösemi hastalığıyla ilgili de konuşan İcardi,diye konuştu.