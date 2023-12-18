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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşmalı

Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşmalı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi dün gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle şu anda cezaevinde olan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'yı ziyaret ettiğini ve 15 dakika sohbet ettiklerini söyleyen Belözoğlu, "Bence çok önemli ve değerli bir insan. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek suçlusu varmış gibi bu ülkede algı oluşturmaya gerek yok. Bir an önce başkanımız da özgürlüğüne kavuşursa, oyuncularım çok daha motive sahada yer alacaktır" dedi.

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Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşmalı
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