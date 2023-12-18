Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşmalı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi dün gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle şu anda cezaevinde olan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'yı ziyaretettiğini ve 15 dakikasohbet ettiklerini söyleyen Belözoğlu, "Bence çok önemli ve değerli bir insan. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama heryaşanılanında sanki teksuçlusu varmışgibi bu ülkede algıoluşturmaya gerek yok. Bir an önce başkanımız da özgürlüğüne kavuşursa, oyuncularım çok daha motive sahada yer alacaktır" dedi.