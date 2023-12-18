Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşmalı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor ile oynayacakları maç öncesi dün gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Halil Umut Meler'e saldırısı nedeniyle şu anda cezaevinde olan Ankaragücü'nün eski başkanısöyleyen Belözoğlu, "Bence çok önemli ve değerli bir insan. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi amaBir an önce başkanımız da özgürlüğüne kavuşursa, oyuncularım çok daha motive sahada yer alacaktır" dedi.