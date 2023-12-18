Fenerbahçeli Djiku’dan Galatasaray derbisi değerlendirmesi!

"ŞU ANA KADAR PERFORMANSIMDAN MEMNUN OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Kendi oyun stili hakkında görüşlerini aktaran Djiku, "Fenerbahçe, benim nasıl bir oyuncu olduğumu biliyordu. Eleştirilerden bazıları uzun olmamamla alakalı ama bana göre her şey boy ile alakalı değil. Bir savunma oyuncusuysanız zamanlamanız da bana göre çok önemli. Dolayısıyla bu anlamda da güçlü olmanız, zamanlamayı iyi yapmanız gerekiyor. Bence bu önemli bir şey. Oyun kurmayla alakalı olarak da şunu söyleyebilirim; ben, her zaman temiz ve net bir şekilde topu ayağından çıkarmayı seven bir oyuncuyum. Hep bir şekilde takım arkadaşımla topu buluşturmayı seven, risk almadan, net bir şekilde topu adrese göndermeyi seven birisiyim. Uzun pas atmayı çok fazla sevmiyor, söylemiş olduğum gibi daha direkt olarak net toplar vermeyi seviyorum. Şu ana kadar performansımdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız, camiamız benden mutluysa tabii ki ben de aynı şekilde kendimi mutlu hissederim. Ben de performansımı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Takıma adapte olduğunu ifade eden sarı-lacivertli savunma oyuncusu, "Kariyerime Fransa'da başladım ve oradaki takımlarda forma giymeye devam ettim. Sonrasında farklı bir ülkede oynayarak bir tecrübe elde etmem gerekiyordu. O olgunluk yaşına geldiğimi de düşünüyordum. Dolayısıyla da Fenerbahçe'yi seçtim. Buraya iyi adapte oldum. Ülkemin milli takımında oynamış olmam bu adaptasyonda etkili oldu. Sonrasında da söylemiş olduğum gibi buraya adapte oldum ve iyi bir şekilde devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.