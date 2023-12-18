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Giriş Tarihi: 18.12.2023

İşte Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatı

İşte Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatı
FIFA, uzun zamandır konuşulan Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı. 4'erli 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek. Avrupa'dan 2021-2024 arası Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar ve kulüpler sıralamasında ilk 8 ekip olmak üzere 12 takım katılacak. Güney Amerika'dan 6, Afrika ve Asya'dan 4'er, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4, Okyanusya'dan 1 ve ev sahibi ülkeden 1 takım kozlarını paylaşacak. Avrupa'dan katılması kesinleşen kulüpler şu şekilde: Chelsea, Manchester City, Bayern Münih, Real Madrid, PSG, İnter, Porto, Benfica. Yeni sistemli turnuva, 15 Haziran 2025-15 Temmuz 2025 arasında ABD'de düzenlenecek. Daha önce FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından son lig şampiyonunu mücadele ediyordu.

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İşte Kulüpler Dünya Kupası’nın yeni formatı
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