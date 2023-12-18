Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kadroya Krunic ayarı!
Giriş Tarihi: 18.12.2023

Kadroya Krunic ayarı!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Kadroya Krunic ayarı!

F.Bahçe’de transferi bitme aşamasına gelen Boşnak futbolcuya göre ilk 11 planı yapılıyor. 30 yaşındaki ön liberonun gelmesi halinde İsmail Yüksek'i kulübeye çekecek olan teknik direktör İsmail Kartal, üç yerli kuralında Ferdi ve İrfan Can'ın dışında oynatacağı isim üzerinde çalışıyor

Milan ile sözleşmesi 2025'te bitecek Rade Krunic'in transferini bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, son pürüzleri gidermeye çalışırken teknik direktör İsmail Kartal da kadro planlaması üzerinde kafa yoruyor. Boşnak ön liberonun ocak ayında takıma katılması halinde İsmail Yüksek ve Crespo'ya kulübe yolu gözükecek. Son haftalarda Crespo ön liberoda oynarken Becao sakatlanmadan önce İsmail Yüksek forma alıyordu. Fred'in yanındaki yeni isim olma ihtimali yüksek olan Krunic'in transferiyle, yerli futbolcu sayısında bazı problemler çıkacak. Bu noktada sol bekte Ferdi Kadıoğlu, sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin forması garanti.

SAĞ BEKTE MERT MÜLDÜR ÖNE ÇIKTI
Ocak sonunda sahalara dönmesi beklenen Becao, Djiku ile stoper tandemini oluşturacak. Brezilyalı oyuncu, Samet Akaydın ve Serdar Aziz'den de formayı almış olacak. Sağ bekte Osayi-Samuel'in iyi performansı kafaları karıştırırken Kartal'ın yerli olarak oynatabileceği en kuvvetli isim Mert Müldür... Krunic hamlesinden sonra defansın sağında görev alma ihtimali yüksek olan Mert'in form durumu ise teknik heyeti düşündürüyor. Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko gibi isimleri kesemeyecek olan Kartal, Osayi-Samuel'i lig maçlarında kulübeye çekebilir.

PAZARLIKLAR SONA GELDİ
F.Bahçe'nin Rade Krunic için yaptığı görüşmeler İtalyan basınında da geniş yer buluyor. Milan'ın 6 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu konuşulurken, sarı-lacivertlilerin bitme aşamasına gelen pazarlıklarda son pürüzler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Çıkan haberlerde anlaşmanın 2025 yılına kadar olacağı ve Boşnak oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro artı bonus kazanacağı kaydedildi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARARI BEKLENİYOR!
F.Bahçe'nin transfer listesinde olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı. Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken milli futbolcu, ilk yarıda Nico Williams'ı ceza sahası içinde düşürünce penaltı yaptırdı. Sancet, atışı kaçırsa da Çağlar devre arasında oyundan alındı. Fizik olarak da iyi bir görüntü ortaya koyamayan deneyimli stoper, Türkiye'ye dönme konusunda şu ana kadar net bir karar vermedi. İsmail Kartal ve ekibi, yerli statüsünden dolayı Çağlar'a sıcak bakarken Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde stoper transferinde ciddi adımlar atacak.

KAYSERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, çarşamba günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Yalova ve çevre illerde hissedildi!
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
Rusya'dan 'Nükleer' hamle: O bölgeye "Yars" füzesini yerleştirdiler!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan İsrail'in soykırımlarına tepki: Hesap vermeleri için tüm mekanizmaları kullanacağız
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | AK Parti'de yerel seçim mesaisi: AK Parti İstanbul adayı ne zaman açıklanacak?
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
Son dakika: Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadroya Krunic ayarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA