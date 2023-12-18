Kadroya Krunic ayarı!

Milan ile sözleşmesi 2025'te bitecek Rade Krunic'in transferini bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe yönetimi, son pürüzleri gidermeye çalışırken teknik direktör İsmail Kartal da kadro planlaması üzerinde kafa yoruyor.Fred'in yanındaki yeni isim olma ihtimali yüksek olan Krunic'in transferiyle, yerli futbolcu sayısında bazı problemler çıkacak.Ocak sonunda sahalara dönmesi beklenen Becao, Djiku ile stoper tandemini oluşturacak. Brezilyalı oyuncu, Samet Akaydın ve Serdar Aziz'den de formayı almış olacak. Sağ bekte Osayi-Samuel'in iyi performansı kafaları karıştırırken Kartal'ın yerli olarak oynatabileceği en kuvvetli isim Mert Müldür.... Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko gibi isimleri kesemeyecek olan Kartal, Osayi-Samuel'i lig maçlarında kulübeye çekebilir.F.Bahçe'nin Rade Krunic için yaptığı görüşmeler İtalyan basınında da geniş yer buluyor. Milan'ın 6 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu konuşulurken, sarı-lacivertlilerin bitme aşamasına gelen pazarlıklarda son pürüzler üzerinde çalıştığı ifade edildi. Çıkan haberlerde anlaşmanın 2025 yılına kadar olacağı ve Boşnak oyuncunun yıllık 2.5 milyon Euro artı bonus kazanacağı kaydedildi.F.Bahçe'nin transfer listesinde olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile bu sezon ilk kez 11'de maça çıktı. Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken milli futbolcu, ilk yarıda Nico Williams'ı ceza sahası içinde düşürünce penaltı yaptırdı. Sancet, atışı kaçırsa da Çağlar devre arasında oyundan alındı. Fizik olarak da iyi bir görüntü ortaya koyamayan deneyimli stoper, Türkiye'ye dönme konusunda şu ana kadar net bir karar vermedi. İsmail Kartal ve ekibi, yerli statüsünden dolayı Çağlar'a sıcak bakarken Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde stoper transferinde ciddi adımlar atacak.Fenerbahçe, çarşamba günü Mondihome Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İsmail Kartal yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar üzerinde duruldu.