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Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:18

Riquelme, rekor oyla Boca Juniors'ın yeni başkanı oldu

İHA
Riquelme, rekor oyla Boca Juniors’ın yeni başkanı oldu

Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'ın yeni başkanı Juan Roman Riquelme oldu. Futbolculuk döneminde sarı-lacivertli takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Riquelme'nin, Arjantin futbol tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçildiği belirtildi.

Güney Amerika'nın dev kulübü Boca Juniors'ta başkanlık seçimi yapıldı. Seçimde oyların yüzde 63,7'sini alan Juan Roman Riquelme, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Eski efsane futbolcu, Arjantin futbol tarihinin en yüksek oyuyla başkan seçildi.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, 43 bin 367 kişinin oy kullandığı belirtilirken, bu rakamın Barcelona'nın 57 bin kişinin katıldığı başkanlık seçiminin ardından dünya çapında en fazla seçmeni bir araya getiren ikinci başkanlık seçimi olduğu vurgulandı.

Öte yandan Boca Juniors'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arjantin futbol tarihinde en çok oyu alan başkanı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk döneminde Boca Juniors formasını tüm kulvarlarda 267 kez giyen Riquelme, bu müsabakalarda 72 gol, 68 asistlik performans sergileyerek, adını kulüp efsaneleri arasına yazdırmıştı.

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Riquelme, rekor oyla Boca Juniors'ın yeni başkanı oldu
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