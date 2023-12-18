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Giriş Tarihi: 18.12.2023 21:32 Son Güncelleme: 18.12.2023 21:33

Son dakika haberi: Okan Buruk'tan iddialı sözler! Hedef Avrupa kupası kazanmak...

Son dakika haberi: Okan Buruk’tan iddialı sözler! Hedef Avrupa kupası kazanmak...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Avrupa arenasındaki hedeflerini belirten Buruk, Fenerbahçe hakkında da konuştu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda Sparta Prag ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk, Boğaziçi Üniversite'sinden aldığı ödül sırasında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Başarıları camia olarak kazanıyoruz. Hedefimiz bundan sonra da bu ödülleri kazanmak. Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk çok önemliydi. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı bir Galatasaray var. Hem bizim hem de Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Umarım Türk takımları Avrupa'da devam edecektir."

"Bugünü heyecanlı geçirdik. 8 aday var, ister istemez seçiyorsunuz 'O olsun, bu olmasın' diye. Sparta Prag ligde lider durumda, iç sahada maç kaybetmiyorlar. Bir takım oyunu ortaya koyuyorlar. Üçlü savunma oynuyorlar, biz grupta hep dörtlü savunmaya karşı oynadık. Türkiye'de de çok üçlü oynayan takım yok. Bizim için önemli olan konsantre olabilmek. Bizim amacımız kadromuzu güçlendirebilmek."

"Karagümrük'ten sonra önümüzde Fenerbahçe maçı var. İki takım için de çok değerli bir maç çünkü birbirimize yakınız. Sonra Süper Kupa var, bu süreçte kadro için kararlarımızı alacağız ama şu an aldığımız bir karar yok."

"İlk maçı kendi sahamızda oynamak iyi oynarsak avantaj olacak, oynayamazsak dezavantaj olacak. Biz yukarılara gitmeyi hedefliyoruz. Avrupa Ligi'ne gelmemizin bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Hep finalde bahsediyoruz, bunlar şu an bizim bir hayalimiz. Hedefimiz kupa kazanmak"

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Son dakika haberi: Okan Buruk'tan iddialı sözler! Hedef Avrupa kupası kazanmak...
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