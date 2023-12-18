SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok, Fransa’yı istiyor

ONUACHU'NUN HEDEFİ KRALLIK

Bu arada kiralık olarak Southampton'dan gelen Paul Onuachu, performansı ile takımın en önemli silahlarından biri oldu. 2.01'lik oyuncu, ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösterirken sonrasında 3 maçlık durgunluk sürecine girmişti.

Ardından yeniden kendine gelen ve 4 gol bulup 11 maçta 7 gole ulaşan Nijeryalı santrfor, hedefini de minimum 20 gol olarak belirledi. 29 yaşındaki futbolcu, gol krallığında yarışta olmak istiyor.