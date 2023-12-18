SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok, Fransa’yı istiyor

Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok, ara transferde ayrılmaya hazırlanıyor. Ligdeki son 11 maçta sahada yer almayan 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den de talipler var. Ancak oyuncu, kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor.
ONUACHU'NUN HEDEFİ KRALLIK
Bu arada kiralık olarak Southampton'dan gelen Paul Onuachu, performansı ile takımın en önemli silahlarından biri oldu. 2.01'lik oyuncu, ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösterirken sonrasında 3 maçlık durgunluk sürecine girmişti.
Ardından yeniden kendine gelen ve 4 gol bulup 11 maçta 7 gole ulaşan Nijeryalı santrfor, hedefini de minimum 20 gol olarak belirledi. 29 yaşındaki futbolcu, gol krallığında yarışta olmak istiyor.