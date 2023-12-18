Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, İstanbul'a gitti
Giriş Tarihi: 18.12.2023 16:11

Trabzonspor, İstanbul'a gitti

AA
Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular hazırlıklarını tamamladı. Tedavisi fizyoterapist ve doktor kontrolünde devam eden Pepe, takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

Bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Kerem Şen, Enis Bardhi, Edin Visca, Tonio Teklic, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu ve Enis Destan yer aldı.

Trabzonspor ile İstanbulspor, yarın saat 20.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! AFAD duyurdu: Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem: İstanbul, Yalova ve çevre illerde hissedildi!
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Katil İsrail Cibaliye beldesindeki evlere saldırdı: 30 kişi yaşamını yitirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Cumhuriyet savcısını öldürmek isteyenlerin sicili kabarık çıktı! İYİ Partili başkana rüşvet dinlemeye takıldı
Rusya'dan 'Nükleer' hamle: O bölgeye "Yars" füzesini yerleştirdiler!
Yabancıya (İsrail’e) arazi satışı... Derin konu
Putin 5. kez başkanlığa aday olmasın da ne yapsın?
Kiralar
Anne ve oğlu babalık davası açtı 100 milyonluk mirasa ortak oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, İstanbul'a gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA