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Giriş Tarihi: 19.12.2023 23:06

Abdullah Avcı: "Hepimiz üzüntü içerisindeyiz"

Abdullah Avcı: Hepimiz üzüntü içerisindeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor-Trabzonspor maçı sonrası, "Futbol paydaşlarının birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim, saygıyı daha arttırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un ikinci golünün ardından karşılaşmanın 74. dakikasında takımı sahadan çekti. Müsabakanın hakemi Ali Şansalan ve yardımcıları soyunma odasına giderken, mücadele yarıda kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sadece bugünle alakalı durum değil genel olarak üzüntü verici akşamlar yaşıyoruz. Son derece üzüntülüyüm. Geçen hafta, ondan önce yaşadıklarımız üzüntü verici. Bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek. Onun dışında ben ve ekibim sadece oyun ve oyunun içinde kalmak, oyuncuyu geliştirmek, futbola katkı sağlamak için bundan önce böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğim. En önemli şey, bütün futbol ailesi paydaşlarının birbirimize olan saygıyı kaybetmeyelim, saygıyı daha arttırsak daha iyi şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz. Yarından itibaren önümüzdeki hafta oynayacağımız maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, soyunma odasında futbolcuların da üzgün olduğunu söyledi.

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Abdullah Avcı: "Hepimiz üzüntü içerisindeyiz"
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