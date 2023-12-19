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Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:05

Bilal Erdoğan: Kışkırtıcı olmasınlar, futbola odaklansınlar

SPOR SERVİSİ
Bilal Erdoğan: Kışkırtıcı olmasınlar, futbola odaklansınlar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı ‘kabul edilemez’ olarak niteledi. Erdoğan, "İnsanlar devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahaya, hakemle uğraşmak yerine de topla oynamaya yönelsin. Hakemlerimiz töhmet altında kala kala yıprandılar" ifadelerini kullandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AnkaragücüÇaykur Rize maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Çok acı ve inanılmaz bir olay" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'de futbolun yenilenmesine ihtiyaç var. Borçlar içerisinde olan büyük kulüplerimiz altyapıda kaç gence hizmet ediyor? Bunların sorgulanması gerekiyor.

- Gençlerin boş kalmak yerine sporla zaman geçirmelerine emek harcanamaz mıydı? Bazıları başarısızlığına kılıf bulmak için birilerini suçlarken, bazıları da dikkat çekmek için bir şeyler yapmanın peşinde.

BU OLAY, BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLAYDI

- İnsanlar devamlı kışkırtıcı olmak yerine sahada oynanan futbola, daha çok sporcunun yetişmesine, hakemle oynamak yerine topla oynamaya odaklansın.

- Hakemlerimiz gerçekten çok töhmet altında kala kala yorulup, yıprandılar. Bu onlar için belki de bardağı taşıran son damla oldu. Onlar için üzgünüm...

- Futbol alanı epey gergindi, gerilimliydi, inşallah bundan sonra insanlar biraz köşelerine çekilir. Kameralar kendilerine yöneldi diye heyecanlanmaktan vazgeçip daha çok sporcu yetiştirmeye, daha çok barışa hizmet etmeye odaklanırlar.

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Bilal Erdoğan: Kışkırtıcı olmasınlar, futbola odaklansınlar
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