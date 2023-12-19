Bilal Erdoğan: Kışkırtıcı olmasınlar, futbola odaklansınlar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AnkaragücüÇaykur Rize maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Çok acı ve inanılmaz bir olay" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'de futbolun yenilenmesine ihtiyaç var. Borçlar içerisinde olan büyük kulüplerimiz altyapıda kaç gence hizmet ediyor? Bunların sorgulanması gerekiyor.

- Gençlerin boş kalmak yerine sporla zaman geçirmelerine emek harcanamaz mıydı? Bazıları başarısızlığına kılıf bulmak için birilerini suçlarken, bazıları da dikkat çekmek için bir şeyler yapmanın peşinde.