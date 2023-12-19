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Giriş Tarihi: 19.12.2023 16:03

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Çalışma, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kayseri'ye gidip kampa girecek.

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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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