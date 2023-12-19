SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Derbi öncesi Dzeko şoku

İKİ SEZON SONRA İLK KEZ SAKATLIK YAŞADI

Pazar günkü derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Kartal'ın, sonucu iyi çıksa bile Dzeko'yu Kayseri'de riske etmeyebileceği öğrenildi. Batshuayi'ye "Hazır ol" mesajı veren 62 yaşındaki teknik adamın, yarın ileride Belçikalı golcüye ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. İki sezon sonra ilk kez sakatlanan 37 yaşındaki Dzeko'nun sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek. Yıldız oyuncunun 4 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Sezon başında İnter'den bedelsiz bir şekilde kadroya katılan Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Kanarya'nın en çok gol atan ismi olan 37 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın sisteminde de önemli bir rol oynuyor. Sahada basmadık yer bırakmayan Boşnak yıldız, yaptığı servislerle de Kartal'ın gözdesi durumunda.