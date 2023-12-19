Son dakika haberi: Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon, Ali Yaşar, Muammer, Florian, Jackson, Ndao, Ethemi.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.
Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.