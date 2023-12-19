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Giriş Tarihi: 19.12.2023 18:55 Son Güncelleme: 19.12.2023 18:57

Son dakika haberi: Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika İstanbulspor-Trabzonspor maçı haberinin tüm detayları...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'a konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon, Ali Yaşar, Muammer, Florian, Jackson, Ndao, Ethemi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Ligde 15 haftada 26 puan toplayarak 4. sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbulspor deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak.

Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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