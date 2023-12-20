Bu lig artık çekilmiyor!

Trabzonspor'un İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-1'lik skorla önde götürdüğü maçın 69. dakikasında uzun süreli VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı. Onuachu'nun attığı gol öncesinde İstanbulsporlu Loshaj'a faul yapıldığı yönünde uzun süre itiraz eden ev sahibi oyuncular, golün ardından oyuna devam etti.takımı sahadan çekti. Sarıalioğlu'nun ısrarının ardından takım soyunma odasına gitti. Bu sırada Trabzonsporlu oyuncular ve hakemler beklerken 8Karşılaşma tatil edildi.Bu olayın benzeri TFF 1. Lig'de Göztepe-Eskişehir mücadelesinde yaşanmıştı. Hakemin kararlarını hatalı bulan Eskişehirspor'un o dönemdeki başkanı Halil Ünal, 2-1 gerideyken takımı sahadan çekti. Eskişehirli oyuncular daha sonra sahaya dönse de hakem maçı tatil etmişti. Sonrasında PFDK, Eskişehir'i 3-0 hükmen mağlup ilan ederken 3 puanını da silmişti.İstanbulsporlu oyunculardan bir kısmı maça devam etmek istedi. Takımın deneyimli ismi Simon Deli oynamak için ısrar ederken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü. Bu kare yeşil sahalara damga vurdu. Ancak oyuncunun müthiş özverisi de başkanın kararını değiştiremeye yetmedi...Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok üzüntülü olduğunu söyledi. "Acı verici akşamlar" diyen tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Bundan önceki haftalarda yaşadıklarımız da üzüntü verici. Kararı federasyon verecek.Üzüntülüyüm. Soyunma odasında oyuncularımız da üzgün. Konuşmakla değiştireceğimiz bir durum yok."Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Maçın içinde kalmaya çalıştık.Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlarla konuşurken, onlar da oynamak istiyordu.Başkanın aldığı bir karar.''Sahadan çekilme kararıyla ilgili TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı şöyle: "Müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet ile birlikte alt lige düşürülme kararı verilir."