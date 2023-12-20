Bu lig artık çekilmiyor!

Bir önceki hafta hakem Halil Umut Meler’e saldırı nedeniyle ligler ertelenirken daha bu olay soğumadan bir yenisi daha yaşandı... Karşılaşmada bordo-mavili takım, 2-1 öne geçtikten sonra gol öncesi penaltı kararı verilmemesini gerekçe gösteren sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Sarıalioğlu 73. dakikada sahaya inip takımını soyunma odasına yolladı. İstanbulspor 3-0 hükmen yenik sayılacak ve TFF son kararı verecek
Trabzonspor'un İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı ve 2-1'lik skorla önde götürdüğü maçın 69. dakikasında uzun süreli VAR incelemesi sonrasında gol kararı çıktı. Onuachu'nun attığı gol öncesinde İstanbulsporlu Loshaj'a faul yapıldığı yönünde uzun süre itiraz eden ev sahibi oyuncular, golün ardından oyuna devam etti. 73. dakikada sahakenarına gelen İstanbulspor BaşkanıEcmel Faik Sarıalioğlu, takımı sahadan çekti. Sarıalioğlu'nun ısrarının ardından takım soyunma odasına gitti. Bu sırada Trabzonsporlu oyuncular ve hakemler beklerken 86'da sahaya çıkanİstanbulspor KaptanıMehmet Yeşil, hakem AliŞansalan ve yardımcılarının elini sıktıve maça devam etmeyeceklerini söyledi. Karşılaşma tatil edildi.
HÜKMEN YENİK 3 PUANI SİLİNDİ!
Bu olayın benzeri TFF 1. Lig'de Göztepe-Eskişehir mücadelesinde yaşanmıştı. Hakemin kararlarını hatalı bulan Eskişehirspor'un o dönemdeki başkanı Halil Ünal, 2-1 gerideyken takımı sahadan çekti. Eskişehirli oyuncular daha sonra sahaya dönse de hakem maçı tatil etmişti. Sonrasında PFDK, Eskişehir'i 3-0 hükmen mağlup ilan ederken 3 puanını da silmişti.
DELİ DİZ ÇÖKTÜ AMA YETMEDİ
İstanbulsporlu oyunculardan bir kısmı maça devam etmek istedi. Takımın deneyimli ismi Simon Deli oynamak için ısrar ederken başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü. Bu kare yeşil sahalara damga vurdu. Ancak oyuncunun müthiş özverisi de başkanın kararını değiştiremeye yetmedi...
AVCI: KONUŞARAKDEĞİŞTİREMEYİZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, çok üzüntülü olduğunu söyledi. "Acı verici akşamlar" diyen tecrübeli hoca şöyle devam etti: "Bundan önceki haftalarda yaşadıklarımız da üzüntü verici. Kararı federasyon verecek. Biz futbola katkı sağlamakistiyoruz. En önemli şey bütün paydaşlarınbirbirine olan saygısını kaybetmemesi. Üzüntülüyüm. Soyunma odasında oyuncularımız da üzgün. Konuşmakla değiştireceğimiz bir durum yok."
'HAKEMİ TEBRİK EDİYORUM'
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: "Maçın içinde kalmaya çalıştık. Ben hakem Ali Şansalan'ıda tebrik etmek istiyorum, sağduyuluyaklaştı. Rakip oyuncularoynamak istedi ama başkanböyle bir karar aldı. Bizsahanın içinde kalmak istiyoruz. Ecmel başkana sordum, çekmek istediğini söyledi. İstanbulsporlu arkadaşlarım da var, onlarla konuşurken, onlar da oynamak istiyordu. Bizlik bir durum yoktu. Başkanın aldığı bir karar.''
İŞTE İSTANBULSPOR'UBEKLEYEN CEZA!
Sahadan çekilme kararıyla ilgili TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı şöyle: "Müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet ile birlikte alt lige düşürülme kararı verilir."